In Venezuela hat die Generalstaatsanwaltschaft ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaido eingeleitet.

Der Oppositionsführer hintertreibe die jahrelangen Bemühungen der Regierung zur Rückgabe der rohstoffreichen Region Esequibo, sagte Generalstaatsanwalt Saab in Caracas. Damit habe er sich des Hochverrats schuldig gemacht. Venezuela beansprucht die zum Nachbarland Guayana gehörende Region für sich. 2015 war der Konflikt wieder aufgeflammt, weil Guyana dem US-Ölkonzern Exxon Mobil Förderlizenzen in dem Gebiet erteilt hatte.



Der Machtkampf in Venezuela zwischen der Regierung und der Opposition dauert seit Monaten an. Guaidó hatte sich im Januar zum Übergangspräsidenten erklärt. Zahlreiche Länder haben ihn bereits anerkannt.