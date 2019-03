In Venezuela sind für heute wieder Massenproteste gegen Präsident Maduro angekündigt. Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó hat dazu aufgerufen.

Die Oppositionsbewegung sei stärker als je zuvor, sagte er in einem Video, das über soziale Netzwerke verbreitet wurde. Er kündigte an, selbst an den Demonstrationen teilzunehmen. Er könnte allerdings festgenommen werden, sollte er heute wie angekündigt in seine Heimat zurückkehren. Guaidó hatte Venezuela trotz einer Ausreisesperre verlassen. Er warb in den vergangenen Tagen in mehreren Nachbarstaaten für seinen Kurs.



Er sagte, jeder Versuch, ihn bei der Einreise nach Venezuela festzunehmen, wäre ohne Zweifel einer der letzten Fehler, den die Regierung machen könne.