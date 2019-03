In Teilen von Venezuela hat es wieder Stromausfälle gegeben.

Nachrichtenagenturen melden, dass die Versorgung in der Hauptstadt Caracas betroffen war. Die U-Bahn habe den Betrieb einstellen müssen, Probleme habe es auch am Flughafen gegeben. In anderen Regionen kam es demnach ebenfalls zu Einschränkungen. Seitens der Regierung hieß es wie schon vor zwei Wochen, es habe einen Angriff auf die Infrastruktur gegeben.



Anfang des Monats war fast in dem ganzen südamerikanischen Land der Strom ausgefallen. Präsident Maduro machte Cyberattacken aus den USA verantwortlich. Maduros Rivale, der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó, führte die Ausfälle dagegen auf Korruption und Inkompetenz zurück.