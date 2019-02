Bei Auseinandersetzungen mit der venezolanischen Armee an der Grenze zu Brasilien hat es zwei Todesopfer gegeben.

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Zivilisten seien verletzt worden. Mitglieder der indigenen Gemeinschaft in der Region hatten zuvor erklärt, dass sei Hilfslieferungen nach Venezuela unterstützen. Präsident Maduro hatte gestern die Schließung der Grenzen angeordnet, um zu verhindern, dass die Transporte ins Land gelangen. Im Norden Brasiliens, auf den Niederländischen Antillen und in Kolumbien lagern mehrere hundert Tonnen Hilfsgüter. Der selbsternannte Interimspräsident Guaido ist bereits in die Grenzregion zu Kolumbien gereist, um morgen Lebensmittel und Medikamente nach Venezuela zu bringen.



An der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela begann am Abend ein Benefizkonzert. Damit wollen der britische Milliardär Richard Branson und die venezolanische Opposition Geld für die notleidende Bevölkerung sammeln.