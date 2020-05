In Venezuela haben die Sicherheitskräfte nach Angaben von Präsident Maduro zwei US-Bürger festgenommen.

Die Männer gehörten zum Sicherheitspersonal von US-Präsident Trump, sagte Maduro in einer Ansprache vor dem Oberkommando der Streitkräfte. Sie sollen sich an einer - Zitat - "Invasion" beteiligt und versucht haben, vom Meer aus nach Venezuela zu kommen. Dabei seien insgesamt 15 Menschen an der Küste gefasst worden. Die Nationalitäten der anderen Festgenommenen nannte der Staatschef nicht.



Die Generalstaatsanwaltschaft beschuldigte Venezuelas Oppositionschef Guaidó, "Söldner" für den Angriff auf die Regierung angeheuert zu haben. Guaidó und der linksgerichtete Staatschef ringen seit mehr als einem Jahr um die Macht in dem südamerikanischen Land. Die US-Regierung unterstützt Guaidó, der sich Anfang 2019 zum Übergangspräsidenten ausgerufen hatte.