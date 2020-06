Am 6. Juni 2012 war ein Venus-Transit zu beobachten – besonders schön zum Beispiel in der Mitternachtssonne von Tromsö. Alle acht Jahre ist die Konstellation von Sonne, Erde und Venus nahezu identisch. Heute geht eine wunderbare Abendsichtbarkeit der Venus zu Ende. Genauso schön war die vor acht Jahren und auch 2028 wird die Venus wieder in den ersten Monaten den Abendhimmel dominieren.

Leider wiederholt sich die gegenseitige Stellung nur fast perfekt. Venus zieht heute nicht für ein paar Stunden vor der Sonne entlang wie vor acht Jahren, sondern sie "schrammt" ganz knapp oberhalb der Sonnenscheibe vorbei. Sollte es heute eine große Sonneneruption genau in der richtigen Richtung geben, so würde sich die Silhouette der Venus vor der herausgeschleuderten Materie abzeichnen.

Der letzte Venus-Transit war in der Mitternachtssonne von Tromsö gut sehen (D. Lorenzen)

Venus-Transite zählen zu den seltensten regelmäßigen Himmelserscheinungen. Zwar finden sie stets in Paaren mit acht Jahren Abstand statt – vor 2012 war ein Vorübergang der Sonne 2004 zu sehen. Doch zwischen den Acht-Jahre-Paaren liegt mehr als ein Jahrhundert. So dauert es noch bis zum 12. Dezember 2117, bis die Venus wieder einmal quer über die Sonne zieht. Dafür liegt der kommende Transit sehr günstig – es ist ein Sonntag.