Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erkennt die zweite Amtszeit des venezolanischen Präsidenten Maduro nicht an.

Das teilte die Organisation nach einer Sondersitzung in Washington mit. In einer verabschiedeten Resolution wird sein Mandat als illegal bezeichnet. Die OAS forderte Neuwahlen, die den Willen der Bürger wiederspiegelten. Auch die EU kritisierte die heutige Vereidigung Maduros. In einer Erklärung der Außenbeauftragten Mogherini heißt es, indem er eine weitere Amtszeit auf Grundlage nicht demokratischer Wahlen antrete, rücke eine Lösung der Krise in Venezuela in weite Ferne. Ähnlich äußerte sich die Opposition in dem südamerikanischen Land.



Der autoritär regierende Staatschef war im Mai vergangenen Jahres in einer umstrittenen Abstimmung wiedergewählt worden.