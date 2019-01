Der venezolanische Präsident Maduro ist trotz massiver internationaler Proteste für eine zweite Amtszeit vereidigt worden.

Der autoritär regierende Staatschef legte vor dem Obersten Gerichtshof in Caracas seinen Eid ab. Maduro war im Mai in einer umstrittenen Abstimmung wiedergewählt worden. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die venezolanische Opposition sprachen von einem undemokratischen Wahlprozess und erkannten das Ergebnis nicht an.



Zuletzt hatten mehrere lateinamerikanische Staaten und Kanada angekündigt, Maduro nicht als rechtmäßigen Präsidenten anzuerkennen.