Dienstpflicht

Ver.di-Chef Werneke sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, seine Gewerkschaft lehne einen Pflichtdienst ab. Damit werde in unzulässiger Weise in die Lebensplanung von jungen Menschen eingegriffen. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Schneider, bezeichnete Steinmeiers Vorschlag als Klassiker aus dem Sommerloch. Statt Menschen in Pflege- und Altenheime zu schicken, die etwas ganz anderes arbeiten könnten und wollten, müssten Angebote für Freiwilligendienste gestärkt und die Arbeit in diesem Bereich aufgewertet werden. Die Präsidentin des Pflegerats, Vogler, begrüßte den Vorstoß zwar. Allerdings müsse man verhindern, dass junge Menschen auf diesem Weg als preiswerte Pflegeersatzkräfte akquiriert würden, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Steinmeier hatte eine Debatte über eine sogenannte soziale Pflichtzeit angeregt, die bei der Bundeswehr oder in sozialen Einrichtungen geleistet werden könnte.

