Die australische Regierung will die Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen.

Premierminister Morrission kündigte an, umgerechnet 165 Milliarden Euro zusätzlich auszugeben, verteilt über die kommenden zehn Jahre. Er sagte, man müsse sich für eine Welt nach der Corona-Pandemie rüsten, die gefährlicher, ärmer und ungeordneter sei. Unter anderem will Australien jetzt zum ersten Mal Waffen anschaffen, die eine lange Reichweite haben.



Die Ankündigung kommt in einer Zeit, in der es Konflikte zwischen Australien und China gibt. Die australische Regierung will eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus in China. Die Regierung dort reagierte empört. Sie stoppte unter anderem die Einfuhr von australischem Rindfleisch und führte andere Zollbeschränkungen ein.



Australien wurde in den vergangenen Monaten auch Ziel einer Cyberattacke - Laut Insidern vermutet die australische Regierung China hinter der Aktion.