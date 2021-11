Das Vakzin von Biontech/Pfizer ist in Deutschland besonders beliebt. Wegen fehlender Liefermengen können aber wohl nicht alle, die wollen, damit geimpft werden. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein)

Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes mit. Grund dafür sei die Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, die Liefermengen für den Impfstoff von Biontech auf 30 Dosen pro Arzt zu begrenzen. Damit würge der Minister den Impfturbo ab und verursache Chaos in den Praxen, hieß es.

Spahn hatte am Freitag angekündigt, dass die Höchstabgabemenge von Biontech-Impfstoff auf 30 Impfdosen pro Woche pro Arzt beschränkt werden soll. Er begründete dies mit der stark gestiegenen Nachfrage nach dem Impfstoff. Inzwischen kündigte das Mainzer Unternehmen Biontech an, in der kommenden Woche eine Million zusätzliche Corona-Impfdosen auszuliefern. Spahn sagte, damit würden in der kommenden Woche statt zwei Millionen dann drei Millionen Dosen zur Verfügung stehen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.