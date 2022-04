Ostermarsch - hier in München. (picture alliance /dpa / Angelika Warmuth)

Das Netzwerk Friedenskooperative als Veranstalter meldet in diesem Jahr einen moderaten Anstieg der Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Vorjahren - allerdings ohne konkrete Daten zu nennen. Ein Sprecher des Ostermarschbüros Frankfurt erklärte, die Friedensbewegung sehe sich durch die bundesweiten Aktionen deutlich gestärkt.

Die Veranstaltungen hatten am Freitag begonnen und gingen gestern zuende. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatte es in diesem Jahr eine Debatte um die pauschale Abrüstungsforderung der Bewegung gegeben; Kritiker warfen den Unterstützern eine zu russlandfreundliche Haltung vor, was diese zurückwiesen.

