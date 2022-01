Das Gutachten zu Fällen von sexuellem Missbrauch im katholischen Erzbistum München und Freising (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

Das kündigte Richard Kick vom Betroffenenbeirat in der Erzdiözese an. Dabei handelt es sich um eine Idee des Betroffenenbeirats in Abstimmung mit der unabhängigen Aufklärungskommission. Mit einem solchen niedrigschwelligen Angebot sollen auch Betroffene aus dem sogenannten Dunkelfeld ermutigt werden, sich gegenüber neutralen Stellen zu äußern, hieß es. Wie Kick weiter ausführte, werden zu dem Treffen Betroffene, die sich schon gemeldet haben, eingeladen. Diese hätten dann die Möglichkeit, weitere Betroffene mitzubringen. Anonymität werde zugesichert.

Im jüngsten Gutachten zu Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche werden für das Erzbistum mindestens 500 Opfer aus der Zeit von 1945 bis 2019 aufgelistet.

