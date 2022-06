UNESCO-Welterbetag

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, auf dem Marktplatz in Wismar. (Thomas Häntzschel/dpa)

Die zentrale Veranstaltung fand in Wismar statt, dessen Altstadt vor 20 Jahren in die Liste der UNO-Organisation aufgenommen worden war. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte in einer Rede, die Welterbestätten verlangten von den Menschen Respekt vor dem, was unsere Vorfahren aufgebaut und geleistet hätten.

In Deutschland gibt es 51 solcher Stätten. Zu den bekanntesten zählen die Dome in Aachen, Hildesheim und Köln, die Zeche Zollverein in Essen sowie das Wattenmeer als Weltnaturerbe.

