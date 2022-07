Windräder und eine Konverterplattform in der Ostsee. (picture-alliance / dpa / Jens Büttner)

In der Halbjahresbilanz wird kritisiert, dass der Bieter den Zuschlag erhält, der den höchsten Preis für die Nutzungsrechte der Fläche bezahlt. Die Verbände fordern, die so genannte Gebotskomponente zu streichen oder wie in den Niederlanden zu deckeln. Stattdessen sollten Nachhaltigkeitskriterien im Vordergrund stehen.

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP will die Leistung der auf See installierten Windkraftanlagen bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt ausbauen. Aktuell sind etwa 1.500 Anlagen mit einer Leistung von knapp 7,8 Gigawatt in Betrieb. 2020 war der Ausbau der Windkraft auf See erstmals seit Jahren komplett zum Erliegen gekommen.

