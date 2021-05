Der Paritätische Gesamtverband und die Umweltschutzorganisation BUND haben eine gemeinsame Zukunftsagenda vorgestellt.

Die beiden Organisationen erklärten in Berlin, ökologischer Umbau, Naturschutz, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssten zusammengedacht werden und dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Auch dürfe es keine halbherzigen Kompromisse in beiden Bereichen geben.



In ihrem Neun-Punkte-Plan sprechen sich die beiden Verbände für eine deutliche Erhöhung des CO2-Preises von derzeit 25 Euro auf zunächst 50 Euro pro Tonne aus. Die Mehreinnahmen sollten der Bevölkerung vollständig über einen "Pro-Kopf-Ökobonus" zurückgegeben werden. Gefordert werden auch eine nachhaltige Mobilität für alle sowie Wohnen und Boden in Gemeinschaftshand.

