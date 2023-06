Bildungsausgaben

Verschiedene Institutionen fordern mehr Geld für die Bildung. (Archivbild) (imago stock&people)

In einem gemeinsamen Appell plädieren sie für eine "Bildungswende" und die Bereitstellung eines Sondervermögens Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro. Außerdem werden jährliche Ausgaben von mindestens zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und Forschung gefordert, so wie dies bei einem Bildungsgipfel 2008 unter der damaligen Bundeskanzlerin Merkel vereinbart wurde.

Die Partei Die Linke unterstützte die Forderungen des Bündnisses für eine Bildungswende. Ihre bildungspolitische Sprecherin Gohlke kritisierte, jede Forderung nach einer besseren Finanzierung des Bildungssystems werde bisher von der Bundesregierung abgeblockt.

