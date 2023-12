Wirtschaftsflaute

Ein Frachtschiff fährt bei Brunsbüttel in den Nord Ostsee Kanal: Deutschland muss mehr für die Wirtschaft tun, fordern Verbände (imago stock&people)

DIHK-Präsident Adrian betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, ein Wandel der Wirtschafts- und Standortpolitik in Deutschland sein notwendig. Es werde ein "Befreiungsschlag" gebraucht. Arbeitgeberpräsident Dulger wies darauf hin, Deutschland befinde sich nicht nur in einer konjunkturellen Delle, sondern in einer überwiegend selbst verursachten strukturellen Krise. Er mahnte die Bundesregierung, im Jahr 2024 Ergebnisse zu liefern und warnte davor, dass sie sonst nur als bloße "Ankündigungsregierung" wahrgenommen werde. In Deutschland müsse die Wettbewerbsfähigkeit wieder in den Vordergrund gerückt werden. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weise Deutschland zu hohe Energiekosten, Steuern und Löhne sowie eine marode Infrastruktur auf.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.