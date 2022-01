Der Distanzunterricht hat bei vielen Kindern zu Lernrückständen geführt. (dpa / Guido Kirchner)

Rund ein halbes Jahr nach dem Start ziehen Bildungs- und Lehrerverbänden eine kritische Zwischenbilanz. Zwar sei eine pauschale Einschätzung wegen unterschiedlicher Maßnahmen in den Bundesländern schwierig, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Finnern, der Deutschen Presse-Agentur. Mehrheitlich meldeten die GEW-Landesverbände jedoch zurück, dass die Maßnahmen nicht so fruchteten wie geplant. So erreichten viele Angebote nicht die Kinder, die am meisten Unterstützung bräuchten, sondern diejenigen, deren Eltern sich darum kümmern könnten.

Der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Beckmann, meinte, eine Beurteilung der Wirkung des Programms sei noch nicht möglich. Die Wirkung werde aber maßgeblich dadurch bestimmt, wie sehr die einzelne Schule überhaupt Ressourcen habe, sich dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin zu widmen. Die jetzige Schülergeneration zahle verschärft durch Corona den Preis für eine über Jahre verfehlte Personalpolitik.

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger. Die große Mehrheit der Schulen beteilige sich an den Aufholfördermaßnahmen, allerdings gebe es auch einen Teil, der aufgrund beispielsweise einer enorm angespannten Personallage zu einer vollen Teilnahme nicht in der Lage sei.

Bundestag und Bundesrat hatten im Juni das Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in Höhe von zwei Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Der Bund überlässt den Ländern unter anderem Anteile aus der Umsatzsteuer, so dass sie zusätzliche Maßnahmen zur Lernförderung finanzieren, Sozialprojekte ausweiten und mehr kostenlose und günstige Freizeit-, Sport- und Erholungsangebote anbieten können. Die Bundesländer sollen dem Bund bis spätestens Ende März einen Zwischenbericht zur Umsetzung der Maßnahmen und Verwendung der Gelder vorlegen.

