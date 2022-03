Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Thomas-Greenfield, sagte, die Ukraine habe kein Biowaffenprogramm. Sie befürchte vielmehr, dass Russland mit solchen Vorwürfen einen Vorwand für den eigenen Einsatz von biologischen Waffen gegen die Ukraine schaffen wolle.

Die britische UNO-Botschafterin Woodward warf Russland vor, seine Position als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates für die "Verbreitung von Desinformation und Lügen" zu missbrauchen. Russland hatte die heutige Sitzung zu dem Thema beantragt. Chinas Botschafter Zhang sprach von "relevanten Informationen aus Moskau", die überprüft werden sollten.

Im Internet hat der Krieg in der Ukraine zu weiteren Sperrungen geführt. Das Videoportal Youtube will nach eigenen Angaben alle Aufnahmen löschen, in denen die Angriffe Russlands geleugnet werden. Die russische Regierung kündigte an, das Netzwerk Instagram landesweit zu sperren, weil dort - wie es hieß - zu Gewalt gegen russische Soldaten aufgerufen worden sei.

