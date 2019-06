Verbalnote an Bundesregierung

Griechenland hat nun auch offiziell von Deutschland die Aufnahme von Verhandlungen über Reparationszahlungen verlangt.

Eine entsprechende Verbalnote sei an die Bundesregierung geschickt worden, teilte das Außenministerium in Athen mit. Es geht um eine Entschädigung für die erlittenen Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges.



Das griechische Parlament hatte im April eine Resolution verabschiedet, in der Forderungen von bis zu 290 Milliarden Euro erhoben werden. Die Bundesregierung vertritt die Ansicht, dass alle Ansprüche abgegolten sind.