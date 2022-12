Familienpolitik

Vater mit Kind (imago / Westend61)

Es gehe darum, den Vätern angesichts der starken Belastung der Mütter stärker den Weg in die Familie zu ebnen, sagte die Vorsitzende des Verbands, Spachtholz, im Deutschlandfunk. Viele Männer hätten bei ihrem Arbeitgeber Probleme, wenn sie mehr als die beiden Partnermonate nehmen wollten. Laut einer Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung nimmt ein Großteil der Väter weiterhin nur zwei Monate Elternzeit. Spachtholz forderte zudem einen Kündigungsschutz für Väter ab dem dritten Schwangerschaftsmonat der Partnerin.

Die Verbandschefin verwies auch auf die Pläne der Bundesregierung für einen Vaterschaftsurlaub in den ersten beiden Wochen nach einer Geburt. Bundesfamilienministerin Paus hatte zuletzt angekündigt, dass die entsprechende EU-Vorgabe in Deutschland nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr sondern erst 2024 in Kraft treten soll. Als Begründung nannte die Grünen-Politikerin die derzeit schwierige wirtschaftliche Lage vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen.

