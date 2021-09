Der Verband der Gründer und Selbstständigen zieht angesichts von Millionenrückzahlungen eine kritische Bilanz der Corona-Soforthilfen.

Verbandschef Lutz sagte dem MDR-Hörfunk, die Soforthilfen seien an der Lebensrealität der Betroffenen vorbeigegangen. Das Geld habe beispielsweise auch bei weggebrochenen Einnahmen nicht für private Lebenshaltungskosten verwendet werden dürfen. Viele Solo-Selbständige seien aber fälschlicherweise davon ausgegangen. Steuerberater und Juristen rieten den Betroffenen zur Rückzahlung, weil sonst Anzeigen wegen Subventionsbetrug drohten. Lutz geht davon aus, dass die Gelder vor allem von Solo-Selbständigen kommen.



Allein in Mitteldeutschland haben Unternehmen mehr als 90 Millionen Euro zurückgezahlt, wie der MDR unter Berufung auf eigene Recherchen meldet. Insgesamt haben die zuständigen Stellen der Länder dem Bundeswirtschaftsministerium bereits freiwillige Rückzahlungen in Höhe von fast einer Milliarde Euro gemeldet.



Die Soforthilfen waren im Frühjahr 2020 aufgelegt worden. Sie sollten die wirtschaftliche Existenz von kleineren Betrieben und Selbstständigen während der Lockdowns sichern und zur Überbrückung akuter Liquiditätsengpässe dienen.

