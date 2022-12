Trotz großer Kälte müssen manche Menschen ohne Dach über dem Kopf Tag und Nacht draußen verbringen. (IMAGO / Stefan Zeitz)

Geschäftsführerin Rosenke sagte, die Lage sei schwierig. Infolge der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine gebe es weniger Kapazitäten für Winternotprogramme. Hinzu komme die Energiekrise, die Einrichtungen in finanzielle Nöte bringe. Man habe in diesem Winter bereits die ersten Kältetoten registriert. Rosenke appellierte an die Bürger, sich an den Rettungsdienst oder die Kältehilfe zu wenden, wenn sie glaubten, ein Mensch auf der Straße brauche Unterstützung.

