Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) (picture alliance/dpa/Peter Kneffel)

Hintergrund ist der bundesweite Mangel an Lehrkräften. Verbandspräsidentin Fleischmann sagte in München, Lehrerinnen und Lehrer könnten derzeit die Ansprüche, die an sie gestellt würden, nicht alle erfüllen. Nach ihren Worten gibt es die meisten Probleme an Grund-, Mittel- und Förderschulen. Die jüngst angekündigten 6.000 Lehrerstellen, die Ministerpräsident Söder für die kommenden fünf Jahre schaffen wolle, reichten nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.