Bauernproteste

Zum Auftakt der Aktionswoche nahmen tausende Bauern an Protesten in ganz Deutschland teil. (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Es seien vereinzelte Aktionen geplant, etwa in Brandenburg, Hessen und Sachsen-Anhalt. Für morgen kündigte der Bauernverband hingegen erneut größere Proteste im Rahmen der ausgerufenen Aktionswoche an.

Zum Auftakt hatten gestern bundesweit Landwirte mit Traktorkonvois und Blockadeaktionen gegen die von der Bundesregierung geplanten Subventionskürzungen demonstriert. Nach Angaben der Polizei wurden allein in Brandenburg mehr als hundert Auffahrten zu Autobahnen blockiert. In Mecklenburg-Vorpommern waren laut Polizei am Vormittag zeitweise alle Autobahnauffahrten nicht passierbar. In Stuttgart und München nahmen tausende Fahrzeuge an Protestaktionen teil. Ähnliche Aktionen gab es auch in anderen Bundesländern.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.