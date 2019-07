Die Wirtschaft in Ostdeutschland leidet deutlich stärker unter den Russland-Sanktionen als jene in Westdeutschland.

Der Verband "Ost-Auschuss der deutschen Wirtschaft" veröffentlichte in Berlin entsprechende Zahlen. Demnach ging der ostdeutsche Handel mit Russland von 2013 bis 2018 um durchschnittlich fast 29 Prozent zurück. Im Westen waren es lediglich 17 Prozent. Am stärksten war der Rückgang demnach in Sachsen mit rund 72 Prozent. Der Verband führte die Unterschiede vor allem darauf zurück, dass ostdeutsche Maschinenbauer stark auf Russland ausgerichtet seien und forderte ein Ende der Sanktionen. Dies hatten zuletzt auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer (CDU) und Thüringens Regierungschef Ramelow (Linke) verlangt.