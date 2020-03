Ganz allgemein ist bei Vereinsverboten Skepsis und Zurückhaltung angebracht. Wer einen Verein verbietet, zieht nicht dessen Akteure aus dem Verkehr, und auch nicht sein Gedankengut. Aber wenn es denn weitere Aktivitäten gibt, sind sie schwerer im Blick zu behalten. Das gilt allgemein. Und es gilt besonders bei einer Szene wie der der Reichsbürger, die sehr unterschiedlich aufgestellt ist, mit größeren, aber auch kleinsten Gruppierungen, mit Einzelpersonen und mit fließenden Übergängen in den - in Anführungsstrichen - bloßen Rechtsextremismus oder die Rockerszene. Und auch wenn die Sicherheitsbehörden die Reichsbürger in den vergangenen Monaten und Jahren schärfer in den Blick genommen haben, bleibt es dabei: Nicht alle von ihnen sind harte Rechtsextremisten, nicht alle sind gefährlich.

Reichsbürger zu lange als Spinner abgetan

Das vorausgeschickt aber ist das Verbot völlig richtig. Und auch die Kritik ist berechtigt, dass die Bundesregierung und der Verfassungsschutz die Reichsbürgerszene viel zu lange zu wenig ernst genommen haben. Erst seit 2016 wird sie im Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz geführt. Davor wurden die Leute, die diesen Staat nicht anerkennen, weithin als Spinner abgetan. Aber wie wir inzwischen aus verschiedenen leidvollen Taten wissen, können auch Spinner gefährlich sein. Und darauf kommt es an, nicht nur auf die krude Ideologie. Dass jemand völkerrechtlich nicht haltbare Thesen über einen Fortbestand des Deutschen Reiches verfolgt, könnte man tatsächlich abtun, wenn es denn dabei bleibt oder bliebe. Wer sich deshalb weigert, Knöllchen zu begleichen und Steuern zu zahlen, ist für sich genommen eben dafür zur Verantwortung zu ziehen. Worauf es dagegen ankommt, ist zum einen Gewalt. Mit der traten die Reichsbürger ins Blickfeld der Behörden, als 2016 ein schwer bewaffneter Mann bei einem Einsatz einen Polizisten niederschoss. Viele Reichsbürger sind Waffennarren.

Behörden schauen genauer hin

Das zweite, was Behörden auf den Plan rufen muss, ist eine Ideologie, die Menschen verachtet. Antisemitismus, Rassismus, ein Kult der vermeintlichen rein germanischen Wurzeln, das sind Verbotsgründe, wenn sie ein Klima der Verachtung und Gewalt schaffen, erst recht wenn sie, wie im Fall der selbsterklärten "Geeinten Deutschen Völker und Stämme" mit Drohungen und Beleidigungen einhergehen, wenn gar eine alternative Staatlichkeit behauptet wird, in der ein so genanntes höchstes Gericht verurteilt - und Folgen androht. Es ist also höchste Zeit, hier noch genauer hinzuschauen. Was dieser genaue Blick dann bringt, werden wir hoffentlich sehen.

Viele Fachleute bezweifeln, dass die Einstufung richtig ist, die der Verfassungsschutz vornimmt. Demnach sind knapp 1.000 der 19.000 Reichsbürger Rechtsextremisten, etwas weniger gewaltbereit. Kenner der Szene gehen von mehr aus und davon, dass es noch weitere feste Strukturen innerhalb der Szene gibt. Dass das Verbot gerade jetzt kommt, hat wohl nichts mit der Coronakrise zu tun, eher im Gegenteil. So ein Akt braucht Vorlaufzeit. Der Grund dürfte eher darin liegen, dass die Behörden ingesamt genauer hinschauen, wenn es um Bedrohung, Verrohung und Rechtsextremismus geht. Und das ist richtig.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.