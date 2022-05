"Xinjiang Police Files"

"Man muss sich endlich klar positionieren." (AFP / Greg Baker)

Man müsse sich endlich klar positionieren, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Bedauern und Entsetzen reichten nicht mehr aus. So wie man sich unabhängiger von russischer Energie mache, müsse man sich unabhängiger von wirtschaftlichen Beziehungen zu China machen. Geschäfte dürften auch mal nicht zustande kommen. Man könne nicht einfach in Kauf nehmen, dass eine Million Menschen interniert seien, dass Uiguren und andere ausgelöscht würden, damit die deutsche Wirtschaft brumme. Zudem forderte Brand das Schließen der Konfuzius-Institute. Der CDU-Politiker nannte sie den Arm der Kommunistischen Partei Chinas mitten in Deutschland. Peking müsse verstehen lernen, dass man hierzulande nicht dumm und dekadent sei und rassistische und totalitäre Ideologien dulde. Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, forderte eine andere China-Politik.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.