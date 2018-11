Für die "Arbeitsgemeinschaft für artgerechte Nutztierhaltung" ist die Entscheidung der großen Koalition nicht nachvollziehbar, die Ferkelkastration ohne Betäubung länger als geplant zu erlauben.

Der Vorsitzende Wendt sagte, deutsche Schweinehalter seien bestimmt nicht dümmer oder unfähiger als ihre Kollegen in der Schweiz. Er verwies darauf, dass es Schweizer Landwirten erlaubt sei, nach einer entsprechenden Schulung die Inhalationsnarkose mittels Isofluran bei der Kastration anzuwenden. Dass dies in Deutschland noch anders sei, bezeichnete als völlig unverständlich.



Zuvor hatte auch die Verbraucherorganisation Foodwatch den Aufschub kritisiert. Das sei einer modernen, aufgeklärten Demokratie unwürdig, sagte der Internationale Kampagnendirektor Wolfschmidt der dpa: "Die blutige und schmerzliche Tortur könnte Millionen von männlichen Ferkeln sofort durch die Immunokastration erspart werden - ohne Risiken und Nebenwirkungen für aufgeklärte Verbraucherinnen und Verbraucher." Bei der Immunokastration wird mit einer Art Impfstoff die Bildung der Geschlechtshormone von vornherein verhindert; die Wirkung kommt einer Kastration gleich.



Vor allem die Grünen waren am Wochenende die Große Koalition angegangen. Parteichef Habeck betonte, offenkundig habe Tierschutz keinen Stellenwert in dieser Koalition. Fraktionschef Hofreiter sagte, mit der Verbots-Verschiebung werde millionenfaches Tierleid hingenommen. Bundelandwirtschaftsministerin Klöckner dürfe sich nicht länger zur Anwältin einzelner Billigfleischanbieter machen. Die Abgeordnete und frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Künast schriebt auf Twitter, die Großer Koalition sei der Alptraum der Tiere.



Unionsfraktionsvize Connemann hatte erklärt, es gebe derzeit keine marktgängige oder praktikable Alternative zur betäubungslosen Ferkelkastration. Erforderliche Tierarzneimittel seien noch nicht zugelassen, alternative Verfahren würden bislang von Handel und Verbrauchern nicht akzeptiert. "Ohne ein Handeln des Gesetzgebers würden gerade die kleinen Höfe ab dem kommenden Jahr vor einem unlösbaren Problem stehen". Die Ferkelerzeugung werde dann ins Ausland abwandern. Der Bauernverband hatte auch angesichts der generell schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Schweinehalter für eine Verschiebung geworben und argumentiert, dass es keine praktikablen Alternativverfahren gebe.



Die Koalition hatte sich ursprünglich darauf verständigt, die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung ab Januar zu verbieten. Gestern hatte die Unionsfraktion aber mitgeteilt, dass man sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt habe, mit dem die Übergangsfrist um zwei Jahre verlängert wird. Das Verbot war bereits mit der Reform des Tierschutzgesetzes 2013 beschlossen worden.



In Deutschland werden Millionen männliche Ferkel wenige Tage nach der Geburt kastriert. Dadurch soll vermieden werden, dass Fleisch von Ebern einen strengen Geruch und Beigeschmack bekommt. Die Landwirte argumentieren, es gebe keine praktikable und bezahlbare Alternative für die betäubungsfreie Art des Eingriffs.