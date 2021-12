BSI: Verbraucher noch nicht von Server-Schwachstelle betroffen (picture alliance/dpa / Nicolas Armer)

In der Bundesverwaltung sind demnach mehrere Stellen betroffen. Bislang lägen aber keine Hinweise auf erfolgreiche Angriffsversuche auf Bundesbehörden oder kritische Infrastruktur vor, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Es handle sich um weniger als zehn Bundesbehörden, die betroffen seien. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatte am Wochenende vor einer kritischen Schwachstelle gewarnt, die zahlreiche Server und Anwendungen verwundbar machen könnte. Das BSI stufte ihre Cyber-Sicherheitswarnung auf die Warnstufe "Rot" hoch.

Auch große Unternehmen in Deutschland zeigen sich besorgt. VW, die Lufthansa und die Deutsche Telekom haben laut Nachrichtenagentur Reuters ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Es seien aber bislang keine Angriffsversuche verzeichnet worden. Sicherheitslücke kann dafür sorgen, dass Angreifer unter Umständen dort Schadprogramme laufen lassen können. Die Schwachstelle ist auf einige ältere Versionen beschränkt. Unternehmen und Behörden sollten laut BSI schnellstmöglich Updates durchführen.

