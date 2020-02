Die großen Supermarktketten haben im vergangenen Jahr beim Umsatz stärker zugelegt als die Discounter.

Nach einer Marktstudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) steigerten Supermärkte ihre Umsätze 2019 um rund 3 Prozent. Discounter schafften dagegen nur ein Plus von 0,9 Prozent.



Die Verbraucher verlangten inzwischen neben akzeptablen Preisen auch eine angenehme Einkaufsatmosphäre und ein attraktives Angebot an ökologisch nachhaltigen Produkten, erklärten die Marktforscher den Trend. Dieses Spagat gelinge den Supermärkten derzeit besser als Discountern.



Die Konsumenten kauften laut GfK insgesamt weniger Konsumgüter, griffen aber öfter zu höherwertigen Produkten. Der gesamte Umsatzzuwachs im Lebensmittelhandel 2019 gehe auf diese Entwicklung zurück. Hintergrund seien wohl die wachsenden Reallöhne in Deutschland.