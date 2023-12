Lemke zu Plastikabgabe

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen (Melissa Erichsen / dpa / Melissa Erichsen)

Dafür seien die Summen auf die einzelnen Produkte heruntergerechnet zu gering und verteilten sich zu sehr, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich sei die Maßnahme gut für die Umwelt, da es jetzt einen Anreiz gebe, weniger Einwegverpackungen in Umlauf zu bringen. Nach den Plänen der Ampel-Koalition sollen Hersteller künftig eine Plastikabgabe an die EU übernehmen, die bislang vom Bund gezahlt wird. Dies soll Einnahmen von 1,4 Milliarden Euro generieren. Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie kündigte bereits an, die Mehrkosten vollständig an die Kunden weiterzureichen.

Unions-Fraktionsvize Bilger kritisierte Lemke. Eine Ministerin, die auch für den Verbraucherschutz zuständig sei und eine erwartbare Milliardenbelastung für Verbraucher als unerheblich abtue, verfehle ihren Job und verkaufe die Menschen für dumm, sagte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.