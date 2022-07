Chaos im Flugverkehr

Lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen am Flughafen (hier in Hannover-Langenhagen) (IMAGO/localpic)

Eine Sprecherin der Grünen-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", die Airlines müssten ihrer gesetzlichen Pflicht zur Rückerstattung des Geldes innerhalb von sieben Tagen proaktiv nachkommen. Andernfalls werde man die Praxis der Vorkasse in ihrer jetzigen Form überprüfen. Bei Buchungen müssen die Kunden ihre Tickets in der Regel sofort bezahlen, auch wenn der Flug erst viel später erfolgt. Die Frist für eine Rückerstattung beginnt, sobald die Zahlungs-Aufforderung des betroffenen Kunden bei der Gesellschaft eingeht. In der Fluggastrechte-Verordnung ist geregelt, dass dies bei ersatzlos abgesagten Verbindungen innerhalb von sieben Tagen zu erfolgen hat.

Bereits in der Pandemie hatte es Kritik an Unternehmen gegeben, welche Kosten für abgesagte Flüge teils erst Monate später zurückzahlten.

