Im nächsten Jahr könnten die Benzinpreise nach Einschätzung des Verbraucherzentrale Bundesverbands auf zwei Euro pro Liter steigen.

Dafür seien einerseits die bereits gefassten klimapolitischen Beschlüsse verantwortlich, andererseits aber auch Effekte am Markt, die sich auf eine Verteuerung der Spritpreise auswirkten, sagte der Vorsitzende des Verbands, Müller, im ZDF. Müller forderte zur Entlastung der Verbraucher ein Mobilitätsentgelt, das unabhängig vom jeweiligen Einkommen gezahlt werden solle. Damit würde ein sozialer Ausgleich geschaffen, anders als bei der zur Diskussion stehenden höheren Pendlerpauschale. Er forderte zudem massive Investitionen in Bus und Bahn, insbesondere in ländlichen Regionen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.