Der österreichische Skiort Ischgl war zu Beginn der Pandemie ein Hotspot. Die Folgen von damals beschäftigen heute noch Gerichte in Österreich. (picture alliance/APA/picturedesk.com)

Der Verein erklärte in Wien, die Klage richte sich gegen die Republik Österreich. Vorgeworfen wird den Behörden, zu spät auf die Ausbreitung des Corona-Virus in Ischgl im März 2020 reagiert zu haben. Bislang hatte es nur Einzelklagen dazu gegeben. Diese wurden vom Landgericht Wien alle abgewiesen. Für die Corona-Opfer besteht trotzdem noch Hoffnung auf Schadenersatz, da ein Berufungsgericht 25 Urteile aufgehoben und an die erste Instanz zurückverwiesen hat. Außerdem ist heute ein Zivilprozess in Wien gestartet, bei dem eine Klägerin aus Deutschland Schadenersatz von Österreich und einem Hotelier aus Ischgl fordert.

Der Ski-Ort in Tirol war zu Beginn der Pandemie ein Corona-Hotspot. Viele Gäste infizierten sich und trugen das Virus in ihre Heimatländer, darunter auch Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.