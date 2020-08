Die Verbraucherzentralen fordern angesichts drohender Verödung der Innenstädte mehr politische Unterstützung und Kreativität des Einzelhandels.

Man müsse sich darauf einrichten, stärker zwischen Gastronomie, Handel und Veranstaltungen zu variieren, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands, Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik müsse die Infrastruktur stärken - vor allem die Verkehrsanbindungen der Innenstädte. Das sei auch ein Konkjunkturprogramm. Zudem sei es wichtig, dass öffentliche Flächen und Gebäude so umgebaut würden, dass man sie flexibler nutzen könne. Außerdem sei der Einzelhandel gefragt, ein größeres digitales Angebot zu schaffen: Dann könne man sich als Kunde online etwas aussuchen, es vor Ort anschauen oder sich dann nach Hause liefern lassen.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier will in zwei Wochen mit Beteiligten über Digitalisierung und die Förderung von Handel, Gastronomie und Innenstädten sprechen.