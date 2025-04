Chinesische Shopping-Anbieter wie Shein oder Temu drängen zunehmend auch auf den europäischen Markt. (AFP / Rodrigo Arangua)

Viele dieser Produkte entsprächen nicht den europäischen Sicherheitsanforderungen. Buscke erneuerte die Forderung, chinesische Online-Marktplätze, die Waren direkt in die USA und nach Europa vertreiben, strenger zu kontrollieren. So sei es beispielsweise in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass auffällige Produkte in der gleichen Aufmachung wiederholt zum Kauf angeboten worden seien. Dies dürfe nicht passieren, sagte Buscke.

Trump-Kritik an EU-Standards nicht gerechtfertigt

Die Kritik von US-Präsident Trump, die EU erschwere durch ungerechtfertigte Umwelt- und Verbraucherschutzstandards Importe aus den USA, wies die Verbraucherschützerin zurück. Die EU folge lediglich im Gegensatz zur USA dem Vorsorgeprinzip und das sei ihr gutes Recht.

"Der Gedanke dahinter ist, dass man proaktiv Risiken reguliert, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass keine Risiken vorliegen", sagte Buscke. In den USA reguliere der Staat erst, wenn sich etwas als schädlich erweise. Aus EU-Sicht sei das Kind dann in den Brunnen gefallen: "Wenn ich mir die Hand abgeschnitten habe, dann ist sie weg", warnte Buscke. US-Verbraucherschützer würden ähnliche Schutzstandards wie in Europa begrüßen.

Steuern für Digitalkonzerne dürfen nicht Verbraucher treffen

Buscke äußerte sich auch zu Zöllen für Internet-Dienstleister, die in der EU als Antwort auf die US-Strafzölle erwogen werden. Es sei ein Unikum, dass die Internet-Konzerne bislang keine Zölle zahlen müssten, sagte die Verbraucherschützerin. 2024 hatten sich die 166 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation WTO auf Druck der Industriestaaten darauf geeinigt, die Zollfreiheit für den E-Commerce-Bereich bis 2026 weiterzuführen.

Falls die EU sich für eine Steuer auf digitale Angebote entscheide, dürfe dies aber nicht auf Kosten der Verbraucher geschehen, warnte Buscke. Die schlechteste Lösung sei deshalb die Einführung einer Mehrwertsteuer auf Internetdienstleistung. Diese trügen nur die Endkunden.

Digitalsteuer, Repair-Index, Nutriscore: Frankreich als Vorbild im Verbraucherschutz

Buscke betonte im Dlf den Vorbildcharakter Frankreichs im Verbraucherschutz. Das Land erhebt seit 2023 bei großen Digitalkonzernen eine Steuer von drei Prozent auf den Umsatz, den diese mit Online-Werbung und Vermittlerdiensten als Internetplattform machen. Außerdem habe Frankreich den repair-Index eingeführt, der Verbrauchern die Bewertung der Reparierfähigkeit eines Produkts erleichtert. Auch die inzwischen auch in Deutschland eingeführte Lebensmittelkennzeichnung Nutriscore sei auf die Initiative der französischen Regierung zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.