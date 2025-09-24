"Buy now, pay later"

Symbolbild zum Thema private Verschuldung (imago / U. J. Alexander / Udo Herrmann)

Deren finanziellen Verbindlichkeiten seien im vergangenen Jahr drastisch angestiegen, sagte die Vorsitzende Pop dem "Tagesspiegel". Verantwortlich für diese Entwicklung machte sie vor allem Geschäfte nach dem Modell "Jetzt kaufen, aber erst später bezahlen". Viele hätten leider gar nicht verstanden, dass es sich dabei um einen Kredit mit womöglich weitreichenden Konsequenzen handele. Als Beispiel nannte die Verbraucherschützerin negative Einträge bei der Auskunftei Schufa, falls nicht rechtzeitig gezahlt werde. Betroffene fielen dann aus allen Wolken, wenn es später Probleme beispielsweide beim Anmieten einer Wohnung gebe.

Popp beklagte, man kenne bereits Fälle, in denen Jugendliche bis zu 1.500 Euro Schulden aufgehäuft hätten.

