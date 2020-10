Verbraucherschützer fordern ein umfassendes Verbot für Schadstoffe in Lebensmittelverpackungen und Essgeschirr. Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Müller, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsschädigende Stoffe hätten in Lebensmittelverpackungen nichts zu suchen.

Die Politik müsse hier handeln und Verbote aussprechen. Außerdem plädierte Müller für ein europäisches Zulassungsverfahren. Dabei müsse das Vorsorgeprinzip gelten. Bevor Lebensmittelverpackungen und Geschirr auf den Markt kämen, sei es nötig, die Unbedenklichkeit nachzuweisen und von einer unabhängigen europäischen Behörde bestätigen zu lassen.

Auch EU-Parlament fordert einen Plan

Das Europaparlament hatte im Sommer von der EU-Kommission einen weitreichenden Plan gegen giftige Chemikalien in der Umwelt gefordert. Zahlreiche Stoffe seien wesentlicher Bestandteil von Alltagsprodukten, und einige davon schon in geringer Konzentration für die menschliche Gesundheit schädlich, argumentierten die EU-Abgeordneten. Künftig sollten ganze Stoffgruppen wie das Umwelthormon Bisphenol verboten werden können und nicht mehr nur einzelne Stoffe wie das als besonders besorgniserregend eingestufte Bisphenol A. Der Stoff wird in der Kunststoff-Produktion verwendet und ist in Alltagsprodukten wie Trinkflaschen, Konservendosen oder Lebensmittelverpackungen enthalten.

