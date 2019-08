Bundesjustizministerin Lambrecht will das geplante Gesetz zum Schutz der Verbraucher vor Kostenfallen rasch umsetzen.

Lambrecht sagte in Berlin, betrügerische Geschäftsmodelle, undurchsichtige Vertragsstrukturen und kalkulierte Kostenfallen etwa bei der automatischen Verlängerung von Mobilfunkverträgen um zwölf Monate seien noch immer an der Tagesordnung. Dem wolle sie jetzt einen Riegel vorschieben. Der Gesetzentwurf, der unter anderem eine Verkürzung von Kündigungsfristen und einen besseren Schutz vor Werbeanrufen vorsieht, gehe jetzt in die Ressortabstimmung, erklärte die SPD-Politikerin. Danach steht der Kabinettsbeschluss an und die Abstimmung im Parlament.