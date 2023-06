Treffen in Konstanz

Wer nicht aufpasst, häuft bei der Überziehung des Kontos Schulden an. (dpa-Zentralbild)

Ein entsprechender Prüfauftrag gehe an die Bundesregierung, sagte Schleswig-Holsteins Ressortchef Schwarz in Konstanz zum Abschluss einer Konferenz mit Amtskollegen. Einen Rahmen von fünf bis acht Prozent als Obergrenze halte er für angemessen.

Vor dem Hintergrund der Inflation und der Energiekrise würden einige Gruppen in finanzielle Schwierigkeiten kommen und seien auf einen Dispokredit angewiesen, so Schwarz. Eine Begrenzung nach oben sei wichtig, damit die Menschen nicht in eine Schuldenfalle gerieten.

Eine Kontoüberziehung ist nach Daten der Stiftung Warentest teurer geworden. Demnach zahlen Bankkunden im Schnitt mehr als elf Prozent Zinsen, wenn sie ihr Girokonto überziehen und so auf den Dispo zurückgreifen.

