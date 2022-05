Symbolbild zum Thema Schuldnerberatung (dpa/ picture alliance / Jochen Lübke)

Dafür wolle man voraussichtlich eine Million Euro jährlich in die Hand nehmen, schreibt die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Informationen aus dem Ressort. Es liefen bereits Gespräche mit anderen Ministerien und Vertretern der Schuldnerberatung für Förderprojekte. Hintergrund seien auch wachsende finanzielle Sorgen in der Bevölkerung. Laut einer Erhebung der Auskunftei Schufa gibt inzwischen jeder dritte Bürger an, es falle zunehmend schwer, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Jeder Vierte habe bereits das Konto überzogen.

Jeder Siebte glaube zudem, bald einen Kredit aufnehmen zu müssen. Ebenso viele hätten sich bereits Geld bei Verwandten oder Freunden geliehen.

