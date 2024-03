Geschäftspraktiken

Oftmals entsprechen Produkte, die über den chinesischen Onlinehandel Temu verkauft werden, nicht den strengen EU-Standards, sagen Kritiker. (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Idrees Abbas / SOPA Images)

Die Chefin des Dachverbandes, Pop, sagte der Funke-Mediengruppe, die Plattform verunsichere und übervorteile Verbraucherinnen und Verbraucher mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs. Das Unternehmen verstoße gegen Verbraucherschutzgesetze der EU und betreibe darüber hinaus Greenwashing. Der Begriff wird für Werbung mit falschen Klima- oder Umweltschutzversprechen verwendet.

Die Temu-App bietet Schnäppchen an und steht auch in anderen Ländern wegen schlechter Qualität der meist in China hergestellten Produkte in der Kritik.

