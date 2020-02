Verbraucherzentrale NRW Bargeld einzahlen bei Direktbanken oft schwierig

Die ersten Banken drohen schon mit Minuszinsen, Kontoführungsgebühren fallen auch noch an. Direktbanken sind günstiger. Allerdings fehlen Filialen, Ansprechpartner gibts nur am Telefon oder per Internet, warnt die Verbraucherzentrale NRW. Und Geld einzuzahlen, kann schwierig sein.

Von Hilde Braun

