Die Verbraucherschutzzentrale Nordrhein-Westfalen warnt vor einem wachsenden Risiko einer Überschuldung durch steigende Mietkosten.

Wie die Organisation mitteilte, sollte die Miete nicht mehr als ein Drittel des Nettoeinkommens betragen. Man sehe aber immer häufiger, dass sie 50 Prozent und teilweise mehr ausmache.



In großen Städten sei derzeit kein Ende des Mietpreisanstiegs zu erkennen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rief daher dazu auf, bei Mietschulden möglichst bald eine Beratungsmöglichkeit zu nutzen.



Aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge hatte jeder fünfte Verbraucher, der im vergangenen Jahr bei einer Schuldnerberatung Hilfe suchte, Mietschulden. Der Wert sei zwar seit Jahren weitgehend konstant. Doch gerade in Ballungsräumen könnten die Problem zunehmen. Weiter hieß es, Mietschulden seien in Ostdeutschland stärker verbreitet.