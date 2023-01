In Deutschland sollen die Verbrechen gegen die Jesiden als Völkermord angesehen werden. (AFP / Ilyas Akengin)

Über einen entsprechenden Antrag der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen FDP sowie der Union wird der Bundestag voraussichtlich am kommenden Donnerstag beraten. Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Brand, sagte, der Antrag sei in großer Einigkeit erarbeitet worden. Darin wird auf eine besondere Verantwortung der Bundesrepublik hingewiesen, weil viele Angehörige der Jesiden hier leben. Zudem seien an den Verbrechen im Irak und in Syrien auch islamistische Terroristen aus Deutschland beteiligt gewesen.

Die kurdischsprachige Religionsgemeinschaft der Jesiden war von der islamistischen Terrororganisation IS brutal verfolgt worden. Der IS versklavte Frauen und Mädchen, rekrutierte Jungen als Kindersoldaten und tötet hunderte Männer.

