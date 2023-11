Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Die Vorhersage:

Verbreitet aufgelockert bewölkt und überwiegend trocken. Im Westen und Südwesten gebietsweise Regen. An den Alpen Regen oder Schnee. Höchstwerte in der Nordosthälfte 3 bis 6, in der Südwesthälfte 5 bis 9 Grad. Morgen vorübergehend einige sonnige Abschnitte. Im Tagesverlauf von Westen Bewölkungsverdichtung und am Nachmittag aufkommender Regen. Temperaturen 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag überwiegend bewölkt mit Regen bei 7 bis 15 Grad.

