Winterwald (picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die Vorhersage:

Verbreitet bedeckt mit leichtem Schneefall. Ganz im Norden einige Wolkenauflockerungen und meist trocken. Höchstwerte minus 4 bis plus 4 Grad. Morgen bewölkt, hin und wieder Auflockerungen, vornehmlich in der Südwesthälfte. Nur in Alpennähe etwas Schnee. Temperaturen minus 4 bis plus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordhälfte teils locker, sonst vielfach stark bewölkt und weitgehend trocken. minus 2 bis plus 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.