Wetter

Verbreitet bewölkt, gebietsweise Regen

Das Wetter: Nachts im Norden und Osten aufgelockert oder gering bewölkt. Sonst stark bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 7 Grad. Am Tag verbreitet dichte Wolken und gebietsweise Regen. In einem Streifen von Norden nach Südosten häufig sonnig. Temperaturen 6 bis 13 Grad.

06.04.2023